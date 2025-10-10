ETX haktivist qrupların kiberhücumları ilə bağlı tədbirləri gücləndirməyi tövsiyə edir
İKT
- 10 oktyabr, 2025
- 19:26
Elektron Təhlükəsizlik Xidməti (ETX) bəzi haktivist qrupların kiber məkanda fəallaşması ilə əlaqədar vətəndaşları və təşkilatları kibertəhlükəsizlik qaydalarına ciddi riayət etməyə və müvafiq tədbirləri gücləndirməyə çağırır.
Bu barədə "Report" ETX-ya istindən xəbər verir.
Qeyd olunur ki, son günlər "Red Wolf Cyber" və "Hazi Rash" adlı haktivist qrupları müxtəlif internet resurslarına qarşı DDoS hücumları həyata keçirib. Nəticədə bəzi internet səhifələrinin fəaliyyətində qısamüddətli fasilə yaranıb.
"Bu hücumların məqsədi veb resursların əlçatanlığını məhdudlaşdırmaq və insanlar arasında çaşqınlıq yaratmaqdır", - məlumatda deyilir.
Son xəbərlər
19:43
Tramp Nobel mükafatı ilə bağlı söylədiyi fikirlərə görə Putinə təşəkkür edibDigər
19:37
Azərbaycan və Türkiyə SAT-SAS üzrə ikitərəfli xüsusi təlimlər keçirəcəkHərbi
19:27
Ermənistan məhkəməsi Serj Sarqsyanın ölkəni tərk etməsinə icazə veribRegion
19:26
ETX haktivist qrupların kiberhücumları ilə bağlı tədbirləri gücləndirməyi tövsiyə edirİKT
19:01
Foto
Türkiyədə ağır avtoqəzada iki jandarma həlak olubRegion
18:56
Hikmət Hacıyev: Prezidentin 10 gün ərzində üç sammitdə iştirakı Azərbaycanın çoxşaxəli xarici siyasət nümunəsidirXarici siyasət
18:54
Türkiyə XİN: "Azadlıq" flotiliyasındakı vətəndaşlar təhlükəsiz şəkildə ölkəyə qayıdıblarRegion
18:52
"Quba"nın baş məşqçisi: "Ordu" komandasına qarşı oyunumuz alınmadı"Fərdi
18:47