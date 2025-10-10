İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası

    ETX haktivist qrupların kiberhücumları ilə bağlı tədbirləri gücləndirməyi tövsiyə edir

    İKT
    • 10 oktyabr, 2025
    • 19:26
    ETX haktivist qrupların kiberhücumları ilə bağlı tədbirləri gücləndirməyi tövsiyə edir

    Elektron Təhlükəsizlik Xidməti (ETX) bəzi haktivist qrupların kiber məkanda fəallaşması ilə əlaqədar vətəndaşları və təşkilatları kibertəhlükəsizlik qaydalarına ciddi riayət etməyə və müvafiq tədbirləri gücləndirməyə çağırır.

    Bu barədə "Report" ETX-ya istindən xəbər verir.

    Qeyd olunur ki, son günlər "Red Wolf Cyber" və "Hazi Rash" adlı haktivist qrupları müxtəlif internet resurslarına qarşı DDoS hücumları həyata keçirib. Nəticədə bəzi internet səhifələrinin fəaliyyətində qısamüddətli fasilə yaranıb.

    "Bu hücumların məqsədi veb resursların əlçatanlığını məhdudlaşdırmaq və insanlar arasında çaşqınlıq yaratmaqdır", - məlumatda deyilir.

    ETX DDoS hücum "Red Wolf Cyber" "Hazi Rash" Kibertəhlükəsizlik

    Son xəbərlər

    19:43

    Tramp Nobel mükafatı ilə bağlı söylədiyi fikirlərə görə Putinə təşəkkür edib

    Digər
    19:37

    Azərbaycan və Türkiyə SAT-SAS üzrə ikitərəfli xüsusi təlimlər keçirəcək

    Hərbi
    19:27

    Ermənistan məhkəməsi Serj Sarqsyanın ölkəni tərk etməsinə icazə verib

    Region
    19:26

    ETX haktivist qrupların kiberhücumları ilə bağlı tədbirləri gücləndirməyi tövsiyə edir

    İKT
    19:01
    Foto

    Türkiyədə ağır avtoqəzada iki jandarma həlak olub

    Region
    18:56

    Hikmət Hacıyev: Prezidentin 10 gün ərzində üç sammitdə iştirakı Azərbaycanın çoxşaxəli xarici siyasət nümunəsidir

    Xarici siyasət
    18:54

    Türkiyə XİN: "Azadlıq" flotiliyasındakı vətəndaşlar təhlükəsiz şəkildə ölkəyə qayıdıblar

    Region
    18:52

    "Quba"nın baş məşqçisi: "Ordu" komandasına qarşı oyunumuz alınmadı"

    Fərdi
    18:47

    Bahrom Aşrafxanov: Füzulidəki məscid müsəlman dünyasının qardaşlıq və birliyinin rəmzidir

    Qarabağ
    Bütün Xəbər Lenti