İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    "EndeavorXR": Daha yüngül süni intellekt modellərinin yaradılmasına böyük investisiyalar qoyulmalıdır

    İKT
    • 05 noyabr, 2025
    • 11:15
    EndeavorXR: Daha yüngül süni intellekt modellərinin yaradılmasına böyük investisiyalar qoyulmalıdır

    Daha az hesablama resursu istifadə edən, daha yüngül süni intellekt modellərinin yaradılmasına böyük investisiyalar qoyulmalıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "EndeavorXR"in təsisçisi və CEO-su Ami Pek Bakıda keçirilən "StrategEast: Dövlət və İT üzrə Avrasiya Forumu 2025" tədbirinin II günündə bildirib.

    O qeyd edib ki, datalar etibarlı və idarəolunan deyilsə işləməyəcək: "Siz dünyada ən yaxşı alətə sahib ola bilərsiniz, lakin heç kim ondan istifadə etmirsə, aydındır ki, o nəticə verməyəcək. Süni intellekt agentləri ilə əməkdaşlığımız barədə məni narahat edən şeylərdən biri odur ki, təşkilatımızdan kənarda ola bilən agentlərdən istifadə etməyə başladığımızda, biz bu agentlərin mənşəyini, onların idarəetmə standartlarını başa düşməliyik. Əgər biz bu siyasətləri təşkilat daxilində və hökumət səviyyəsində yaratmırıqsa, problemlərlə üzləşəcəyik".

    Qonağın sözlərinə görə, rəhbərlər öz siyasətlərini daimi olaraq nəzərdən keçirmək və yeniləmək imkanına malik olmaq üçün çevik olmalıdır: "Bu gün biz eyni anda həm insan, həm də maşın dövrü içindəyik. Yeganə fundamental fərq avtomatlaşdırma səviyyəsidir. Yüksək avtomatlaşdırılmış, xüsusilə də agent optimallaşdırma strukturlarında insanı hansı məqamda prosesə daxil edəcəyimizi mütləq müəyyən etməliyik. Eyni zamanda süni intellektdən harada və hansı rolda (ikinci pilot kimi yoxsa) istifadə edəcəyimiz də mühüm əhəmiyyət kəsb edir".

    EndeavorXR

    Son xəbərlər

    11:27

    ADY: Yağışlı hava şəraitinin yarada biləcəyi çətinliklər aradan qaldırılır

    İnfrastruktur
    11:26
    Foto

    İlham Əliyev Ərəb Koordinasiya Qrupuna daxil olan üzv qurumların rəhbər şəxslərini qəbul edib

    Xarici siyasət
    11:25

    Gürcüstanda azərbaycanlılar da olmaqla kriminal qruplaşmalarla əlaqəli 34 nəfər saxlanılıb

    Digər
    11:23

    "Neftçi"nin kapitanı: "Polşa klubuna qalib gələcəyimizi düşünürəm"

    Komanda
    11:23

    Nazir: Sosialyönlü xərclərin dövlət büdcəsində xüsusi çəkisinin 41,1 % olması nəzərdə tutulur

    Sosial müdafiə
    11:20

    "Google Cloud": Süni intellekt dövlət xidmətlərinin mahiyyətini dəyişəcək

    İKT
    11:19

    "Qarabağ"–"Çelsi" oyununa görə avtobusların hərəkəti məhdudlaşdırılıb

    İnfrastruktur
    11:18

    Mirzoyan: Moskva və Tehran ABŞ-nin TRIPP-də iştirakı ilə bağlı narahatlıq ifadə etməyib

    Region
    11:15

    "EndeavorXR": Daha yüngül süni intellekt modellərinin yaradılmasına böyük investisiyalar qoyulmalıdır

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti