Bakıda "İKT Karyera Sərgisi" keçirilib
- 29 noyabr, 2025
- 18:03
29 noyabrda İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin (İRİA) təşkilatçılığı ilə ali təhsil müəssisələrinin tələbə və məzunları, həmçinin İRİA-nın təhsil layihələrinin məzunları üçün "İKT Karyera Sərgisi" keçirilib.
Sərgidə 900-dən çox gənc iştirak edərək ölkənin informasiya texnologiyaları sahəsində fəaliyyət göstərən 20 aparıcı dövlət və özəl qurumunun nümayəndələri ilə görüş imkanı əldə ediblər.
Sərginin açılış mərasimində çıxış edən İRİA-nın İdarə Heyətinin sədr müavini Rəşad Xalıqov sözügedən layihənin əhəmiyyəti, onun ölkənin İKT sektoruna verəcəyi töhfələrdən bəhs edib. O, həmçinin gənc istedadların kəşfi və onların əmək bazarına inteqrasiyasında Agentliyin təşkil etdiyi təhsil layihələrinin rolunu vurğulayıb. Daha sonra Dövlət Məşğulluq Agentliyinin İdarə Heyətinin sədr müavini Hasil Abbasov və "Bayraktar Teknoloji Azərbaycan"ın Baş texnologiya direktoru Onur Ocak çıxış edərək sərginin gənclərin peşəkar inkişafı üçün təqdim etdiyi imkanlar barədə fikirlərini bölüşüblər.
Tədbir qurumların nümayəndələrinin iştirakı ilə "Rəqəmsal Azərbaycan: Gənclərin rəqəmsal transformasiyada rolu" mövzusunda panel müzakirəsi ilə davam edib. Müzakirələr zamanı ölkədə rəqəmsal transformasiyanın sürətlənməsi, gənclərin bu prosesdə iştirak imkanları və onların rəqəmsal bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi kimi mövzulara toxunulub.
Panel müzakirəsindən sonra iştirakçı gənclər şirkət stendlərini ziyarət edərək karyera imkanları barədə məlumat alıblar, fərdi sınaq müsahibələri və karyera məsləhətləri sessiyalarından yararlanıblar.
Tədbirin davamında "Talk session" görüşləri və "TechQuiz" təşkil olunub.
Tədbir şirkətlərə təşəkkürnamələrin təqdim olunması ilə yekunlaşıb.
Qeyd edək ki, sözügedən layihənin həyata keçirilməsində əsas məqsəd informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sahəsində təhsil alan tələbə və məzunları ölkənin aparıcı İT şirkətləri ilə bir araya gətirərək, onların peşəkar inkişafına, təcrübə və məşğulluq imkanlarının genişlənməsinə dəstək göstərmək olub. Sərgi həmçinin şirkətlərə istedadlı gəncləri tanımaq və gələcək əməkdaşlıqlar üçün yeni tərəfdaşlıqlar qurmaq imkanı yaradıb.