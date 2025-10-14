"Bakcell" lotereyasında 2-ci "Zeekr 001" səni gözləyir!
- 14 oktyabr, 2025
- 11:22
İnnovasiya lideri "Bakcell" MMC-nin süni intellekt lotereyasında yeni avtomobil qalibi sabah seçiləcək.
Bu həftə növbəti avtomobil sahibi sən ola bilərsən! "Şans" paketini al və qaliblər sırasına qoşul:
• 1 AZN-lik "Şans" paketi – 3 şans + 10 şəbəkədaxili dəqiqə → *808#3#YES
• 5 AZN-lik "Şans" paketi – 25 şans + 100 şəbəkədaxili dəqiqə → *808#25#YES
• 20 AZN-lik "Şans" paketi – 150 şans + 400 şəbəkədaxili dəqiqə → *808#150#YES
Xatırladaq ki, "Bakcell" abunəçiləri lotereyada hər gün "iPhone 17", hər həftə "Zeekr 001", finalda isə "Porsche Cayenne" qazanmaq şansı əldə edirlər. Artıq 1 nəfər "Zeekr 001", 8 nəfər isə "iPhone 17" qazanıb.
Daha ətraflı məlumat üçün: lotereya.bakcell.com
"Bakcell" haqqında
"Bakcell" Azərbaycanın ilk və ən böyük özəl telekommunikasiya şirkətidir. Hazırda şirkət üç milyondan çox müştərini yüksəkkeyfiyyətli və sürətli telekommunikasiya xidmətləri ilə təmin edir. Ölkə iqtisadiyyatının qeyri-neft sektorunun ən böyük investorlarından biri olan "Bakcell" süni intellekt əsaslı innovativ həllərlə Azərbaycanın dayanıqlı inkişafına töhfə verir.
"Bakcell" müxtəlif ölkələrdə telekommunikasiya, enerji, yüksək texnologiyalar və tikinti sahələrində fəaliyyət göstərən "NEQSOL Holding" beynəlxalq şirkətlər qrupunun tərkibinə daxildir.