"Bakcell" abunəçisi 1 manatla lüks avtomobil sahibi oldu!
- 07 noyabr, 2025
- 16:13
"Bakcell" MMC-nin süni intellekt əsaslı meqa lotereyasında daha bir "Zeekr 001" qalibi bəlli olub.
Həftəlik tirajın nəticələrinə əsasən, 5-ci lüks avtomobil qalibi Sevda Əsədovadır.
Sevda Əsədova lotereyada 1 AZN-lik şans paketini alaraq qalib olub.
Lotereya çərçivəsində süni intellekt vasitəsilə hər gün "iPhone 17", hər həftə isə "Zeekr 001" qalibləri seçilir. Lotereya 31 dekabr tarixinədək davam edəcək. Növbəti həftələrdə daha 8 "Zeekr 001" avtomobilinin qalibləri məlum olacaq.
Lotereyada qalib gəlmək üçün sadəcə "Şans" paketlərini əldə etmək kifayətdir:
• 1 AZN-lik "Şans" paketi – 3 şans → *3#YES
• 5 AZN-lik "Şans" paketi – 25 şans →*25#YES
"Şans" paketləri "Bakcell" abunəçilərinə həm lotereyada iştirak haqqı, həm də şəbəkədaxili danışıq dəqiqələri qazandırır.
Ətraflı məlumat üçün: lotereya.bakcell.com