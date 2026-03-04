İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    "Bakcell" 8 Martı xanım jurnalistlərlə birgə qeyd edib

    İKT
    • 04 mart, 2026
    • 16:05
    Bakcell 8 Martı xanım jurnalistlərlə birgə qeyd edib

    İnnovasiya lideri "Bakcell" MMC xanım jurnalistləri 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə təbrik edib. Şirkət 30-dan çox media nümayəndəsini bir araya toplayaraq, səmimi və qeyri-rəsmi görüş təşkil edib.

    Görüşdə "Bakcell"in İctimaiyyətlə əlaqələr və korporativ kommunikasiyalar direktoru Aysel Süleymanova media sahəsində peşəkarlığı, obyektivliyi və şəffaf informasiyanın ictimaiyyətə çatdırılmasında mühüm rol oynayan bütün xanımları təbrik edərək bildirib: "Media sahəsində çalışan xanımların hər biri özünəməxsus baxışa, üsluba və səsə malikdir. Bu fərqlilik müasir medianı daha zəngin və rəngarəng edir. Bugünkü görüşümüzün ideyasını da məhz bu fərdilikdən ilhamlanaraq qurduq. Hər bir jurnalistin cəmiyyətdə özünəməxsus izi və təsiri olduğuna inanırıq".

    Tədbir çərçivəsində xanım jurnalistlər üçün parfümeriya üzrə master-klass təşkil olunub. İştirakçılar ətir harmoniyası, fərdi qoxu kompozisiyasının yaradılması və parfümün hazırlanma mərhələləri ilə tanış olub, öz zövqlərinə uyğun unikal ətirlər hazırlayıblar.

    "Bakcell" yarandığı gündən media nümayəndələri ilə sıx əməkdaşlıq edərək, onların fəaliyyətini dəstəkləməyə və jurnalistlərin peşəkar inkişafına töhfə verməyə davam edir.

    "Bakcell" haqqında

    "Bakcell" Azərbaycanın ilk və ən böyük özəl telekommunikasiya şirkətidir. Hazırda şirkət üç milyondan çox müştərini yüksəkkeyfiyyətli və sürətli telekommunikasiya xidmətləri ilə təmin edir. Ölkə iqtisadiyyatının qeyri-neft-qaz sektorunun ən böyük investorlarından biri olan "Bakcell" süni intellekt əsaslı innovativ həllərlə Azərbaycanın dayanıqlı inkişafına töhfə verir.

    "Bakcell" müxtəlif ölkələrdə telekommunikasiya, enerji, yüksək texnologiyalar və tikinti sahələrində fəaliyyət göstərən "NEQSOL Holding" beynəlxalq şirkətlər qrupunun tərkibinə daxildir.

    Bakcell 8 Martı xanım jurnalistlərlə birgə qeyd edib
    Bakcell 8 Martı xanım jurnalistlərlə birgə qeyd edib
    Bakcell 8 Martı xanım jurnalistlərlə birgə qeyd edib
    Bakcell 8 Martı xanım jurnalistlərlə birgə qeyd edib
    Bakcell 8 Martı xanım jurnalistlərlə birgə qeyd edib

    Bakcell

    Son xəbərlər

    16:34

    Ərdoğanın müşaviri zərərsizləşdirilən raket haqqında: Türkiyə təhlükəsizlik tədbirlərini qətiyyətlə davam etdirir

    Region
    16:33

    Azərbaycanda hər 100 min qadına nisbətdə məişət zorakılığı cinayətlərinin sayı 46 fakt təşkil edir

    Daxili siyasət
    16:26

    Keçən il Azərbaycanda nikahdankənar doğulan uşaqların sayı azalıb

    Daxili siyasət
    16:25

    Asif Şirəliyev: "Bu mükafat Azərbaycan güləş hakimliyinə göstərilən hörmətin təzahürüdür"

    Fərdi
    16:25

    Yerlan Jetıbayev: Qazaxıstan Yaxın Şərqdən qonşu ölkələrin vətəndaşlarının təxliyəsinə kömək etməyə hazırdır

    Region
    16:23

    Bakı və Dəməşq aviasiya sahəsində əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    16:23

    Son beş ildə məhkəmələrdə aliment işlərinin sayı təxminən 10 min artıb

    Daxili siyasət
    16:18

    İsrail ordusu İranın qərbini, ABŞ isə cənubunu hədəfə alır – əməliyyatın detalları

    Digər ölkələr
    16:15

    Fidan Türkiyə səmasında zərərsizləşdirilən raketlə bağlı İrana rəsmi Ankaranın reaksiyasını çatdırıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti