    "Azercell Telecom"dan qış kampaniyası!

    İKT
    • 01 dekabr, 2025
    • 16:10
    Azercell Telecomdan qış kampaniyası!

    "Xiaomi Redmi 15C" modelini əldə edən müştərilərə "DigiMax 5GB" tarifi 50% endirimlə!

    "Azercell Telekom" MMC qış kampaniyası çərçivəsində "Xiaomi" markasının populyar "Redmi 15C" modelini əldə edən abunəçilərə "DigiMax 5GB" tarifindən 6 ay ərzində 50 % endirimlə yararlanmaq imkanı təqdim edir.

    "Redmi 15C" böyük ekranı, yüksək yaddaşı, tutumlu batareyası və münasib qiyməti ilə seçilir.

    Xatırladaq ki, "Digimax 5GB" tarifinə 5 GB mobil internet, 300 ölkədaxili danışıq dəqiqəsi, "WhatsApp" mesajlaşması üçün 1 GB və 150 SMS daxildir. Tarif 28 gündən bir yenilənir.

    Kampaniya 21 dekabr 2025-ci il tarixinədək "Azercell" rəsmi diller mağazalarında və "Kontakt Home" mağazalar şəbəkəsində keçərlidir.

    Ətraflı məlumat üçün: Yeni "Smartfon kampaniyası"! | Azercell

    "Azercell Telecom"

