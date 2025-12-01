"Azercell Telecom"dan qış kampaniyası!
- 01 dekabr, 2025
- 16:10
"Xiaomi Redmi 15C" modelini əldə edən müştərilərə "DigiMax 5GB" tarifi 50% endirimlə!
"Azercell Telekom" MMC qış kampaniyası çərçivəsində "Xiaomi" markasının populyar "Redmi 15C" modelini əldə edən abunəçilərə "DigiMax 5GB" tarifindən 6 ay ərzində 50 % endirimlə yararlanmaq imkanı təqdim edir.
"Redmi 15C" böyük ekranı, yüksək yaddaşı, tutumlu batareyası və münasib qiyməti ilə seçilir.
Xatırladaq ki, "Digimax 5GB" tarifinə 5 GB mobil internet, 300 ölkədaxili danışıq dəqiqəsi, "WhatsApp" mesajlaşması üçün 1 GB və 150 SMS daxildir. Tarif 28 gündən bir yenilənir.
Kampaniya 21 dekabr 2025-ci il tarixinədək "Azercell" rəsmi diller mağazalarında və "Kontakt Home" mağazalar şəbəkəsində keçərlidir.
Ətraflı məlumat üçün: Yeni "Smartfon kampaniyası"! | Azercell