"Azercell Telecom" Azərbaycanda ISO/IEC 27701:2019 beynəlxalq sertifikatını əldə etmiş ilk şirkətdir
- 23 yanvar, 2026
- 14:41
Şirkət şəxsi məlumatların idarəetmə sistemləri üzrə beynəlxalq sertifikata layiq görülüb
Lider mobil operator Şəxsi Məlumatların İdarəetmə Sistemi (Privacy Information Management System) üzrə tətbiq olunan ISO/IEC 27701:2019 beynəlxalq sertifikata layiq görülüb. "Azercell Telecom" MMC bu standartlaşmanı Azərbaycanda rəsmi akkreditasiya qurumundan uğurla keçən ilk şirkət olaraq informasiya təhlükəsizliyi sahəsində aparıcı mövqeyini daha da möhkəmləndirib.
ISO/IEC 27701:2019 sertifikatı Azercell-in şəxsi məlumatların məxfiliyinin idarə olunmasında beynəlxalq standartlara əsaslanan sistemli yanaşma tətbiq etdiyini, həmçinin müştəri məlumatlarının emalında şəffaf, etibarlı və effektiv nəzarət mexanizmlərindən istifadə etdiyini bir daha təsdiqləyib. Sertifikatlaşdırma prosesi TÜV Austria-nın apardığı müstəqil audit əsasında həyata keçirilib.
Bununla yanaşı, "Azercell Telecom" ISO/IEC 27001:2022 Beynəlxalq İnformasiya Təhlükəsizliyi Standartına uyğunluq sertifikatını növbəti üç il üçün uğurla yeniləyib. Bu sertifikat informasiya təhlükəsizliyi idarəetmə sisteminə əsaslanaraq şəxsi məlumatların qorunması üçün sistemli tələblər və nəzarət mexanizmləri təqdim edir. Standart təşkilatlara şəxsi məlumatların emalı və qorunması üçün vahid çərçivə təqdim edir, istifadəçilərin öz məlumatları üzərindəki hüquqlarını qorumağa, riskləri azaltmağa və beynəlxalq məxfilik tələblərinə uyğunluğu təmin etməyə imkan yaradır. "Azercell Telecom" 2019-cu ildən ISO/IEC 27001:2022 standartına uyğun fəaliyyət göstərir və informasiya təhlükəsizliyi sahəsində beynəlxalq tələblərə uyğun yanaşma tətbiq edir.
Xatırladaq ki, ISO (Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatı) dünya üzrə milli standartlaşdırma qurumlarını birləşdirən beynəlxalq federasiyadır. Təşkilat idarəetmə, texnologiya və biznes sahələrində xidmət və proseslərin keyfiyyətini qiymətləndirən minlərlə beynəlxalq standartı təsdiq edir.