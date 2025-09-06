İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    Azərbaycanın telekommunikasiya avadanlıqlarının alışına çəkdiyi xərci 33 % artıb

    • 06 sentyabr, 2025
    • 12:02
    Azərbaycanın telekommunikasiya avadanlıqlarının alışına çəkdiyi xərci 33 % artıb

    2024-cü ildə Azərbaycana xarici ölkələrdən 1 milyard 859,5 milyon manatlıq İKT məhsulları idxal olunub.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalara əsasən, bu, əvvəlki ilə nisbətən 23 % çoxdur.

    Xaricdən alınan İKT məhsullarının 1 milyard 31,3 milyon manatı (1 il əvvələ nisbətən 33 % çox) telekommunikasiya avadanlıqlarının, 461,5 milyon manatı (10,5 % çox) kompüter və periferiya avadanlıqlarının, 277,8 milyon manatı (13,5 % çox) elektron avadanlıqların, 88,9 milyon manatı (27 % çox) digər məhsulların payına düşüb.

    Ölkəyə idxal olunmuş İKT məhsullarının xaricdən alınmış bütün növ məhsulların dəyərində xüsusi çəkisi 5,2 % (0,1 faiz bəndi çox) olub.

