Azərbaycanın informasiya-rabitə sektoruna investisiya qoyuluşu 2 dəfədən çox artıb
İKT
- 14 aprel, 2026
- 17:41
Bu ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycanın informasiya və rabitə sektoruna 164,5 milyon manat investisiya qoyulub.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2,1 dəfə çoxdur.
Bu sektora yatırılan investisiyaların ölkə iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşunda payı 4,1 % təşkil edib.
2025-ci ildə sektora investisiya qoyuluşu 373,6 milyon manat olub. Bu, 2024-cü illə müqayisədə 46,7 % azdır.
