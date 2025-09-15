Azərbaycanın İKT sektorunda məhsul istehsalı 7 %-dən çox artıb
Bu ilin ilk 8 ayında Azərbaycanda informasiya və kommunikasiya texnologiyaları (İKT) sektorunda 1 milyard 329 milyon manatlıq məhsul istehsal edilib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 7,3 % çoxdur.
Təkcə avqustda isə bu sektorda 203,4 milyon manatlıq məhsul istehsal olunub ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 6,9 % çoxdur.
Yanvar-avqust aylarında sektorun Ümumi Daxili Məhsulda (ÜDM) payı 1,8 % təşkil edib.
Xatırladaq ki, hesabat dövründə Azərbaycanda 83 milyard 37,8 milyon manatlıq və yaxud illik müqayisədə 1 % çox ÜDM istehsal olunub.
