    Azərbaycanda "Samsung Internet"in bazar payı 40 % azalıb

    İKT
    • 03 dekabr, 2025
    • 11:31
    Azərbaycanda Samsung Internetin bazar payı 40 % azalıb

    Bu ilin noyabr ayında Azərbaycanda bütün platformalarda (kompüter, mobil cihaz, planşet) "Chrome" brauzerinin bazar payı 82,75 % təşkil edib.

    "Report"un "Statcounter" agentliyinin son hesabatına istinadən verdiyi məlumata görə, bu, oktyabr ayına nisbətən 1,46 faiz bəndi, 2024-cü ilin noyabr ayı ilə müqayisədə 4,47 faiz bəndi çoxdur.

    İkinci pillədəki "Safari"nin bazar payı aylıq 0,62 faiz bəndi, illik isə 2,63 faiz bəndi azalaraq 7,29 % olub.

    Növbəti yerdə qərarlaşan "Opera"nın bazar payı ay ərzində 0,33 faiz bəndi, illik müqayisədə isə 0,57 faiz bəndi azalaraq 2,37 % təşkil edib.

    Dördüncü yerdəki "Samsung Internet"in bazar payı aylıq 0,07 faiz bəndi, illik isə 1,57 faiz bəndi azalaraq 2,35 % təşkil edib. Beləliklə onun bazar payı illik ifadədə 40 % azalıb.

    İlk beşliyi qapadan "Edge"nin bazar payı aylıq 0,12 faiz bəndi, illik isə 0,34 faiz bəndi artaraq 2,1 % olub.

    Müxtəlif platformaların bazar payına görə brauzerlərin ilk beşliyi aşağıdakı kimidir:

    Kompüterlərdə:

    "Chrome" – 88,78 % (aylıq 2,15 faiz bəndi və illik 8,72 faiz bəndi çox);

    "Edge" – 3,61 % (aylıq 0,17 faiz bəndi və illik 2,98 faiz bəndi az);

    "Opera" – 2,38 % (aylıq 0,63 faiz bəndi və illik 2,89 faiz bəndi az).

    "Safari" – 1,88 % (aylıq 0,10 faiz bəndi və illik 1,45 faiz bəndi az);

    "Firefox" – 1,82 % (aylıq 0,94 faiz bəndi və illik 0,26 faiz bəndi az);

    Mobil cihazlarda:

    "Chrome" – 74,52 % (aylıq 1,12 faiz bəndi və illik 2,69 faiz bəndi az);

    "Safari" – 14,67 % (aylıq 0,47 faiz bəndi və illik 2,25 faiz bəndi çox);

    "Samsung Internet" – 5,61 % (aylıq 0,56 faiz bəndi və illik 0,16 faiz bəndi çox);

    "Opera" – 2,38 % (aylıq 0,01 faiz bəndi və illik 0,17 faiz bəndi az);

    "Yandex Browser" – 1,7 % (aylıq 0,29 faiz bəndi çox və illik 0,36 faiz bəndi az);

    Planşetlərdə:

    "Chrome" – 78,7 % (aylıq 7,6 faiz bəndi çox və illik 12,4 faiz bəndi az);

    "Safari" – 10,93% (aylıq 7,66 faiz bəndi az və illik 5,07 faiz bəndi çox);

    "Android" – 8,22 % (aylıq 0,85 faiz bəndi və illik 5,79 faiz bəndi çox);

    "Yandex Browser" – 1,23 % (aylıq 0,12 faiz bəndi az və 0,92 faiz bəndi çox);

    "Opera" – 0,77 % (aylıq 0,48 faiz bəndi az və illik 0,57 faiz bəndi çox);

