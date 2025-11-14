Azərbaycanda informasiya və rabitə sektorunda orta maaş 12 % artıb
İKT
- 14 noyabr, 2025
- 16:20
Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda informasiya və rabitə sektorunda orta aylıq nominal əməkhaqqı 1 872 manat təşkil edib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu göstərici dövlət sektorunda 1 604 manat, özəl sektorda isə 2 055 manat olub.
Ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə sektorda orta aylıq nominal əməkhaqqı 12 %, o cümlədən dövlət sektorunda 8,9 %, özəl sektorda isə 13,4 % artıb.
Oktyabrın 1-nə sektorda muzdla çalışan işçilərin sayı 34,5 min nəfər olub ki, bu da bir il əvvəlki göstəricidən 1,2 % çoxdur.
