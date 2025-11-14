İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Azərbaycanda informasiya və rabitə sektorunda orta maaş 12 % artıb

    İKT
    • 14 noyabr, 2025
    • 16:20
    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda informasiya və rabitə sektorunda orta aylıq nominal əməkhaqqı 1 872 manat təşkil edib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu göstərici dövlət sektorunda 1 604 manat, özəl sektorda isə 2 055 manat olub.

    Ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə sektorda orta aylıq nominal əməkhaqqı 12 %, o cümlədən dövlət sektorunda 8,9 %, özəl sektorda isə 13,4 % artıb.

    Oktyabrın 1-nə sektorda muzdla çalışan işçilərin sayı 34,5 min nəfər olub ki, bu da bir il əvvəlki göstəricidən 1,2 % çoxdur.

    Dövlət Statistika Komitəsi informasiya və rabitə sektoru əməkhaqqı

