Asəf Hacıyev: Süni intellektlə bağlı universal bir forma yoxdur
İKT
- 07 oktyabr, 2025
- 12:26
Süni intellektlə bağlı qanunlar çox mürəkkəbdir, universal bir forma yoxdur ki, hər kəs onu qəbul etsin.
"Report" xəbər verir ki, bunu Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (QDİƏT) baş katibi Asəf Hacıyev Milli Məclisdə keçirilən QDİƏT Parlament Assambleyasının (PA) Sosial və Humanitar Siyasət Komitəsinin süni intellektə həsr olunan 65-ci iclasında deyib.
Baş katib qeyd edib ki, bu baxımdan parlamentlərin üzərinə böyük məsuliyyət düşür:
"Amma mütləq bir çərçivə olmalıdır ki, buna əməl olunsun və süni intellekt problemlərə səbəb olmasın. Düşünürəm ki, bütün parlamentlər bu məsələyə ciddi yanaşacaqlar. Nazirliklər isə süni intellektlə bağlı qanunların hazırlanmasında aktiv iştirak etməlidirlər".
Son xəbərlər
13:37
Azərbaycan Prezidenti: Ortaq tarixi və etnik köklərimiz, dillərimiz bizi bir ailə kimi birləşdirirXarici siyasət
13:35
Ukrayna millisinin futbolçusu zədəli olduğu üçün Azərbaycan yığması ilə oyunu buraxacaqFutbol
13:35
Azərbaycan hökuməti strateji investisiya layihələri üçün yeni dövlət zəmanətləri verməyə hazırdırMaliyyə
13:34
İlham Əliyev: Hazırda biz Orta Asiya, Azərbaycan, Türkiyə, Avropa yaşıl enerji dəhlizi üzərində işləyirikXarici siyasət
13:34
Prezident: TDT-yə üzv ölkələrlə Azərbaycan bir çox önəmli sərmayə layihələrini icra edibXarici siyasət
13:30
Prezident: Azərbaycan Şərq-Qərb və Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizlərinin fəal iştirakçısıdırXarici siyasət
13:28
Prezident: Azərbaycan-Ermənistan sülh sazişinin paraflanması Cənubi Qafqazı sülh məkanına çevirəcəkXarici siyasət
13:27
AZPROMO Azərbaycanın tekstil məhsullarının dünya bazarlarına çıxışını asanlaşdıracaqBiznes
13:26