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    "Apple" Azərbaycanın mobil cihaz bazarındakı payının 22 %-ni itirib

    İKT
    • 06 oktyabr, 2026
    • 13:27
    Apple Azərbaycanın mobil cihaz bazarındakı payının 22 %-ni itirib

    Bu ilin sentyabr ayında Azərbaycanın mobil cihazlar bazarında "Samsung"un payı 40,96 % təşkil edib.

    "Report"un "Statcounter" agentliyinin son hesabatına istinadən verdiyi məlumata görə, bu, avqust ayına nisbətən 1,61 faiz bəndi, 2025-ci ilin avqust ayının göstəricisi ilə müqayisədə 14,49 faiz bəndi çoxdur.

    İkinci sıradakı "Xiaomi"nin bazar payı aylıq müqayisədə 2,04 faiz bəndi, illik müqayisədə isə 9,27 faiz bəndi artaraq 28,71 % olub.

    Üçüncü pillədəki "Apple"ın bazar payı aylıq müqayisədə 2,08 faiz bəndi və illik müqayisədə 5,53 faiz bəndi və ya 22 % azalaraq 15,67 % olub.

    Növbəti pillədə qərarlaşan adları açıqlanmayan brendlərin bazar payı aylıq müqayisədə 2,32 faiz bəndi, illik müqayisədə isə 15,45 faiz bəndi azalaraq 7,48 % təşkil edib.

    Mobil cihazlar Statcounter agentliyi Apple Inc Samsung Xiaomi Azərbaycan
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    44 - Tezliklə

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