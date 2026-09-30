IV MDB Oyunları 2027-ci ildə Qırğızıstanda keçiriləcək
İdman
- 30 sentyabr, 2026
- 11:35
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IV MDB Oyunları 2027-ci ildə Qırğızıstanda keçiriləcək.
"Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir ki, bu, MDB-yə üzv dövlətlərin Bədən Tərbiyəsi və İdman Şurasının iclasında elan olunub.
Toplantıda Azərbaycan, Ermənistan, Belarus, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Rusiya, Tacikistan, Özbəkistan və Türkmənistanın, eləcə də yarışın İcraiyyə Komitəsinin nümayəndələri iştirak ediblər.
Müzakirələrdən sonra IV MDB Oyunlarının 2027-ci ildə Qırğızıstanda keçirilməsi barədə qərar qəbul edilib.
Xatırladaq ki, III MDB Oyunları Azərbaycanda keçirilib.
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