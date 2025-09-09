Zakir Həsənov: "Sonsuz qardaşlıq" kimi təlimlər regionda sülhün qorunması üçün strateji əhəmiyyətə malikdir
Hərbi
- 09 sentyabr, 2025
- 13:34
"Sonsuz qardaşlıq - IV" çoxmillətli təlimlər yalnız hərbi təcrübə mübadiləsi və praktiki bacarıqların artırılması baxımından deyil, həm də beynəlxalq təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi və regionda sülhün qorunması üçün strateji əhəmiyyətə malikdir.
"Report"un məlumatına görə, bunu Azərbaycanın müdafiə naziri Zakir Həsənov Bakıda Azərbaycan, Qazaxıstan, Qətər, Özbəkistan, Pakistan və Türkiyə xüsusi təyinatlılarının iştirakı ilə "Sonsuz qardaşlıq - IV" çoxmillətli birgə təliminin açılışında deyib.
Nazir qeyd edib ki, qardaş və dost ölkələrin xüsusi təyinatlı qüvvələrinin birgə fəaliyyətləri, qarşıya qoyulan tapşırıqların yüksək peşəkarlıqla yerinə yetirilməsi həmrəylik və əməkdaşlığın daha da dərinləşdiyini göstərir.
