    Закир Гасанов: Учения "Безграничное братство" имеют стратегическое значение для сохранения мира в регионе

    Армия
    • 09 сентября, 2025
    • 13:41
    Закир Гасанов: Учения Безграничное братство имеют стратегическое значение для сохранения мира в регионе

    Многонациональные учения "Безграничное братство - IV" имеют стратегическое значение не только с точки зрения обмена военным опытом и повышения практических навыков, но и для укрепления международной безопасности и сохранения мира в регионе.

    Как сообщает Report, об этом министр обороны Азербайджана Закир Гасанов заявил на открытии многонациональных совместных учений "Безграничное братство - IV" с участием спецназа Азербайджана, Казахстана, Катара, Узбекистана, Пакистана и Турции в Баку.

    Министр отметил, что совместная деятельность сил специального назначения братских и дружественных стран, высокопрофессиональное выполнение поставленных задач свидетельствуют о дальнейшем углублении солидарности и сотрудничества.

    Zakir Həsənov: "Sonsuz qardaşlıq" kimi təlimlər regionda sülhün qorunması üçün strateji əhəmiyyətə malikdir
    Minister: Eternal Brotherhood exercises strategically importt to maintain regional peace

