Закир Гасанов: Учения "Безграничное братство" имеют стратегическое значение для сохранения мира в регионе

Многонациональные учения "Безграничное братство - IV" имеют стратегическое значение не только с точки зрения обмена военным опытом и повышения практических навыков, но и для укрепления международной безопасности и сохранения мира в регионе.

Как сообщает Report, об этом министр обороны Азербайджана Закир Гасанов заявил на открытии многонациональных совместных учений "Безграничное братство - IV" с участием спецназа Азербайджана, Казахстана, Катара, Узбекистана, Пакистана и Турции в Баку.

Министр отметил, что совместная деятельность сил специального назначения братских и дружественных стран, высокопрофессиональное выполнение поставленных задач свидетельствуют о дальнейшем углублении солидарности и сотрудничества.