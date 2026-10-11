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    Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalını yayıb

    Hərbi
    • 11 oktyabr, 2026
    • 13:04
    Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalını yayıb

    Müdafiə Nazirliyi ötənhəftəki məlumatlar əsasında hazırlanmış icmal videoçarxını yayıb.

    "Report" icmalı təqdim edir:

    Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalını yayıb

    Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi (MN) Müdafiə Nazirliyinin həftəlik icmalı
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