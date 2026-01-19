İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    Hərbi
    • 19 yanvar, 2026
    • 16:18
    DSX-də 20 Yanvar faciəsinin ildönümü ilə əlaqədar anım tədbirləri keçirilib

    Dövlət Sərhəd Xidmətinin (DSX) struktur qurumlarında və hərbi hissələrində 20 Yanvar faciəsinin 36-cı ildönümü ilə əlaqədar anım tədbirləri keçirilib.

    Bu barədə "Report"a DSX-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, DSX-nin rəhbərliyi Şəhidlər xiyabanını ziyarət edərək Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçən Vətən övladlarının məzarları üzərinə qərənfillər düzüb, şəhidlərin əziz xatirəsinə dərin hörmət və ehtiramlarını bildiriblər.

    Ümumxalq hüzn günü ilə əlaqədar DSX aparatında keçirilən tədbirdə faciədən lentə alınan fotoşəkillərdən ibarət sərgiyə baxış keçirilib.

    Tədbirdə 20 Yanvar hadisələrinin Azərbaycan tarixində qanla yazılan qəhrəmanlıq və milli dirçəliş səhifəsi, müstəqil dövlətçilik yolunda sarsılmaz iradənin təcəssümü olduğu, həmin qanlı gecədə xalqın göstərdiyi cəsarət və birliyin bu gün müstəqil Azərbaycanın əsas ideoloji dayaqlarından birini təşkil etdiyi bildirilib.

    DSX-də 20 Yanvar faciəsinin ildönümü ilə əlaqədar anım tədbirləri keçirilib

