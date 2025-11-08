Azərbaycanda silahlanmaya yeni əməliyyat taktiki raket kompleksi verilib
Azərbaycanda silahlanmaya yeni əməliyyat taktiki raket kompleksi verilib.
"Report" xəbər verir ki, bu, uzaq məsafəli hədəfləri yüksək dəqiqliklə məhv edən, 370 mm çaplı və 200 kiloqramlıq qəlpəli-fuqas döyüş başlığına malik "Predator Hawk" silahıdır.
250 km uzaqlıqdakı nəzarət məntəqələri, mərkəzləri, logistik bazaları və başqa infrastrukturları yüksək dəqiqliklə məhv etməyə imkan verən raket noyabrın 8-də Bakıda keçirilən hərbi paradda nümayiş olunub.
