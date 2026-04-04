    Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilib

    Hadisə
    • 04 aprel, 2026
    • 15:10
    Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilib

    Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda yağışa görə sürət həddi endirilib.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatı İntelektual İdarəetmə Mərkəzi məlumat verib.

    Bildirilib ki, hazırda Bakıda müşahidə edilən yağışlı hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda bəzi zolaqlar üzrə sürət həddi 20 km/saat endirilib.

    Bununla bağlı Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin əməkdaşları tərəfindən məlumat-sürət tablolarında dəyişiklik edilib. Eyni zamanda bütün tablolarda "sürüşkən yol" işarəsi qoyulub.

    Sürücülərdən müəyyən olunan sürət həddinə əməl etmələri xahiş edilir.

    Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi
    На трассе Зыхский круг - Аэропорт в Баку введено ограничение скорости из-за дождя

