На трассе Зыхский круг - Аэропорт в Баку введено ограничение скорости из-за дождя
Происшествия
- 04 апреля, 2026
- 15:19
В связи с наблюдаемыми в Баку осадками скоростной режим на ряде полос трассы Зыхский круг-Аэропорт снижен на 20 км/час.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом.
Кроме того, на информационных табло отображен знак "скользкая дорога".
"Просим водителей соблюдать установленный скоростной режим", - говорится в сообщении.
