    Zərdabda avtomat və qumbara aşkar olunub

    Hadisə
    • 22 yanvar, 2026
    • 16:50
    Zərdabda avtomat və qumbara aşkar olunub

    Zərdab rayonunda avtomat və qumbara aşkarlanıb.

    "Report"un Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, hadisə rayonun Gəlmə kəndi ərazisində qeydə alınıb.

    Polis əməkdaşlarının hadisə yerinə baxışı zamanı 1 ədəd "AK-74" markalı avtomat silah və 30 ədəd patron, eləcə də 1 ədəd işıq-səs qumbarası aşkarlanaraq götürülüb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Zərdab avtomat silah qumbara

