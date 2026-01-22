Zərdabda avtomat və qumbara aşkar olunub
Hadisə
- 22 yanvar, 2026
- 16:50
Zərdab rayonunda avtomat və qumbara aşkarlanıb.
"Report"un Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, hadisə rayonun Gəlmə kəndi ərazisində qeydə alınıb.
Polis əməkdaşlarının hadisə yerinə baxışı zamanı 1 ədəd "AK-74" markalı avtomat silah və 30 ədəd patron, eləcə də 1 ədəd işıq-səs qumbarası aşkarlanaraq götürülüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
17:07
MEDİA: Azərbaycan Prezidentinin adından "deepfake" texnologiyası ilə hazırlanmış, reallığı əks etdirməyən açıqlama yayılıbDaxili siyasət
17:05
Ötən il Azərbaycanın ixrac etdiyi neftin 56 %-ini İtaliya alıbEnergetika
17:01
Deputat: "Kənd təsərrüfatına subsidiyaların verilməsi fermerlərə xeyir gətirmir"ASK
17:00
Azərbaycan Karate Federasiyası 2025-ci ilin yekunlarına həsr olunan tədbir keçiribFərdi
16:58
Yaxın zamanda robotik cərrahiyyə əməliyyatı ilə böyrək köçürülməsi də icra olunacaqSağlamlıq
16:52
AZAL pərakəndə satış üzrə NDC strategiyasının inkişafı üçün "Accelya" ilə əməkdaşlığa başlayırİnfrastruktur
16:50
Zərdabda avtomat və qumbara aşkar olunubHadisə
16:47
İlham Əliyev: Azərbaycanla Ermənistan arasında normallaşma ticarət münasibətlərinin yaranmasında da özünü göstərirXarici siyasət
16:46