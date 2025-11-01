Zaqatala sakinini döyüb öldürməkdə şübhəli bilinən şəxslərdən daha biri saxlanılıb
Hadisə
- 01 noyabr, 2025
- 17:18
Zaqatala rayon sakini İsgəndər Musayevi döyərək onun ölümünə səbəb olmaqda şübhəli bilinən şəxslərdən daha biri saxlanılıb.
"Report"un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, polis əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat tədbirlərilə 1991-ci il təvəllüdlü Hafiz Hacıyev tutularaq istintaqa təhvil verilib.
Qeyd edək ki, İ.Musayev oktyabrın 22-də iki şəxs tərəfindən ölümcül döyülüb və oktyabrın 27-də müalicə aldığı xəstəxanada həyatını itirib. Bir müddət öncə əməli törətməkdə şübhəli bilinən şəxslərdən biri - Rasim Abbasov polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılmışdı.
