Yuxarı Şirvan kanalında bir nəfər batıb
Hadisə
- 18 oktyabr, 2025
- 12:19
Yuxarı Şirvan kanalının Sabirabad rayonunun Surra kəndindən keçən hissəsində bir nəfər batıb.
Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, nazirliyin Kiçikhəcmli Gəmilərə Nəzarət və Sularda Xilasetmə Dövlət Xidmətinin dalğıc-xilasediciləri axtarışlara cəlb olunublar.
