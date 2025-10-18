İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    Yuxarı Şirvan kanalında bir nəfər batıb

    Hadisə
    • 18 oktyabr, 2025
    • 12:19
    Yuxarı Şirvan kanalında bir nəfər batıb

    Yuxarı Şirvan kanalının Sabirabad rayonunun Surra kəndindən keçən hissəsində bir nəfər batıb.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, nazirliyin Kiçikhəcmli Gəmilərə Nəzarət və Sularda Xilasetmə Dövlət Xidmətinin dalğıc-xilasediciləri axtarışlara cəlb olunublar.

    Yuxarı Şirvan kanalı Batma Sabirabad

