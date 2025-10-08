İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Yol Polisi piyadalara müraciət edib

    Hadisə
    • 08 oktyabr, 2025
    • 08:52
    Yol Polisi piyadalara müraciət edib

    Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin piyadalara müraciət edib.

    İdarədən "Report"a verilən xəbərə görə, müraciətdə deyilir:

    "Piyadaların qəflətən yolun hərəkət hissəsinə çıxması, yolu nəzərdə tutulmayan yerlərdən keçməsi və ya piyada zolaqlarında ləngiməsi ilk növbədə onların özləri və sürücülər üçün ciddi təhlükə yaradır. Belə qayda pozuntuları əksər hallarda xoşagəlməz nəticələrə, bəzən də ağırlıq dərəcəsi yüksək olan yol-nəqliyyat hadisələrinə səbəb olur.

    Qanunvericiliyin tələbinə əsasən, piyadalar yolu yalnız nəzərdə tutulmuş yerlərdən keçməli, dayanmış nəqliyyat vasitəsinin və ya görmə sahəsini məhdudlaşdıran başqa maneənin arxasından yolun hərəkət hissəsinə çıxmazdan əvvəl yaxınlaşan nəqliyyat vasitəsinin olmadığını yəqin etməli, yolun hərəkət hissəsində zərurət olmadan ləngiməməli, nizamlanmayan piyada keçidlərində yolun hərəkət hissəsinə yalnız yaxınlaşmaqda olan nəqliyyat vasitələrinədək məsafəni, onların sürətini qiymətləndirdikdən və yolu keçməyin onlar üçün təhlükəsiz olacağını yəqin etdikdən sonra çıxmalıdırlar.

    Dəyərli piyadalar! Yol hərəkətinin ən müdafiəsiz iştirakçıları kimi sizləri sadalanan qaydalara qeyd-şərtsiz əməl etməyə, öz həyat və sağlamlığınızı təhlükəyə atmamağa çağırırıq".

    Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi piyada Qayda pozuntuları

    Son xəbərlər

    09:25

    Türkiyədə bir qrup tanınmış müğənni saxlanılıb

    Region
    09:15

    Naxçıvanda oğurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb

    Hadisə
    09:12

    Bakı-Qazax yolunda avtomobil qəzası olub, 4 nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    09:07

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (08.10.2025)

    Maliyyə
    09:07

    "Sabah" basketbol komandasının baş məşqçisi: "Səhvləri aradan qaldırmalıyıq"

    Komanda
    09:04

    Qəbələdə avtomobil beton dirəyə çırpılıb, ölən və xəsarət alanlar var

    Hadisə
    09:00

    Avropa çempionatı: Azərbaycanın şahmat millisi növbəti qələbəsini qazanıb

    Fərdi
    09:00

    Terroru maliyyələşdirməkdə təqsirləndirilən şəxsin cinayət işinə xitam verilməsi üçün vəsatət qaldırılıb

    Hadisə
    08:55

    "Finex Kredit" BOKT-un səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti