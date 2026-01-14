İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Yol polisi hava şəraiti ilə bağlı hərəkət iştirakçılarına xəbərdarlıq edib

    Hadisə
    • 14 yanvar, 2026
    • 09:50
    Yol polisi hava şəraiti ilə bağlı hərəkət iştirakçılarına xəbərdarlıq edib

    Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi hava şəraiti ilə bağlı hərəkət iştirakçılarına xəbərdarlıq edib.

    Bu barədə "Report"a idarədən məlumat verilib.

    Qeyd olunub ki, hazırda ölkənin bir neçə ərazilərdə, xüsusi ilə Abşeron yarımadasında güclü, arabir şiddətlənən külək, eləcə də müxtəlif intensivlikdə yağıntılar müşahidə olunur. Mövcud hava şəraiti yol hərəkətinin təhlükəsizliyinə ciddi təsir göstərir və əlavə risklər yaradır.

    Bununla əlaqədar yol polisi bir daha bütün yol hərəkəti iştirakçılarını son dərəcə diqqətli olmağa, yol hərəkəti qaydalarına ciddi şəkildə əməl etməyə çağırır:

    " -hava və yol şəraitinə uyğun təhlükəsiz sürət rejiminə riayət edilsin;

    -nəqliyyat vasitələri arasında məsafə və yan interval qorunsun;

    -manevr zamanı, xüsusilə güclü külək və sürüşkən yol şəraitində ehtiyatlı davranılsın;

    -işıqlandırma cihazlarından düzgün istifadə edilsin.

    Eyni zamanda bildiririk ki, belə hava şəraitində piyadalar daha həssas vəziyyətdə olurlar. Sürücülərdən piyada keçidlərinə, ictimai nəqliyyat dayanacaqlarına və yaşayış məntəqələrinə yaxın ərazilərdə xüsusi diqqət tələb olunur. Yolun su yığılan hissələrindən keçərkən piyadaların üzərinə su sıçratmaq yolverilməzdir və bu cür davranış təhlükə yaradır".

    Yol polisi bütün yol hərəkəti iştirakçılarını qarşılıqlı hörmətə, məsuliyyətə və ehtiyatlılığa çağırır. Qaydalara əməl olunması və diqqətli davranış çətin hava şəraitində yol-nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınmasında vacib amildir.

    DYP Hava şəraiti Yol Polisi xəbərdarlıq
    Дорожная полиция призывает водителей быть особо внимательными к пешеходам в непогоду

    Son xəbərlər

    10:21

    Ağdərənin Aşağı Oratağ kəndində görülmüş bərpa işlərindən sonra 100 ev istismara hazırdır

    Daxili siyasət
    10:21

    WUF13-ün Könüllülük Proqramının müsahibə mərhələsi başlayıb

    Daxili siyasət
    10:13

    Bakıda və Abşeronda küləyin sürəti 28 m/s-dək güclənir - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    10:10

    Ermənistan Azərbaycan və Naxçıvan arasında sadələşdirilmiş tranziti təmin etməyi öhdəsinə götürür

    Region
    09:56

    Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında IX tura yekun vurulacaq

    Komanda
    09:50

    Yol polisi hava şəraiti ilə bağlı hərəkət iştirakçılarına xəbərdarlıq edib

    Hadisə
    09:48

    Magistraturaya qəbul imtahanı fevralın 15-də keçiriləcək, sənəd qəbulu başlayıb

    Elm və təhsil
    09:45

    ADY hava şəraiti ilə bağlı gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərir

    İnfrastruktur
    09:43

    Azərbaycan nefti 3 dollardan çox bahalaşıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti