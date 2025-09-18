İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    Yol polisi "2025 Formula-1 Azərbaycan Qran Prisi" ilə əlaqədar sürücülərə müraciət edib

    Hadisə
    • 18 sentyabr, 2025
    • 09:36
    Yol polisi 2025 Formula-1 Azərbaycan Qran Prisi ilə əlaqədar sürücülərə müraciət edib

    Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin "2025 Formula-1 Azərbaycan Qran Prisi" ilə əlaqədar sürücülərə müraciət edib.

    Bu barədə "Report"a İdarədən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, sabah başlayacaq "2025 Formula-1 Azərbaycan Qran Prisi" ilə əlaqədar bəzi küçə və prospektlərdə hərəkətin məhdudlaşdırıldığını nəzərə alaraq, xüsusilə paytaxtın cənub qapısında yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və nəqliyyat sıxlığının qarşısının alınması məqsədilə sürücülərdən cənubdan mərkəzə doğru, yəni "Azneft" və "Neftçilər" dairəsinə alternativ kimi Bakı-Salyan yolunun 14-cü kilometrliyindən Lökbatan dairəsi istiqamətində üçüncü kənar dairəvi yolla "20 Yanvar" və ya Yeni Yasamal ərazisindən keçməklə hərəkət etsinlər.

    Eyni zamanda, 20-ci sahə, Bayıl qəsəbəsində yaşayanlar isə qəsəbənin daxili yolları ilə Qurban Abbasov küçəsindən keçməklə Teymur Elçin, Mehdi Hüseyn və Lermontov küçələri ilə mərkəzə doğru hərəkət etmələri tövsiyə olunur.

    Bununla yanaşı, yol hərəkəti iştirakçılarından yarışın keçirildiyi müddət ərzində fərdi minik avtomobillərindən mümkün qədər az istifadə etmələri, şəhərin mərkəzi hissəsinə yalnız ictimai nəqliyyat vasitələri ilə hərəkət etmələri xahiş olunur.

    DYP müraciəti Formula 1
    Дорожная полиция Баку выпустила рекомендации в связи с Формулой-1

    Son xəbərlər

    10:47

    Kiyevdə Ukrayna-Polşa hərbi əməkdaşlığı müzakirə ediləcək

    Digər ölkələr
    10:45

    Fransa büdcəyə qənaət səbəbindən kütləvi etirazlara və tətillərə hazırlaşır

    Digər ölkələr
    10:36

    Çempionlar Liqası: Azərbaycanın minifutbol komandaları növbəti matçlarına çıxacaqlar

    Futbol
    10:34
    Foto

    Milli Musiqi Günü münasibətilə Üzeyir Hacıbəylinin məzarı ziyarət edilib

    İncəsənət
    10:30

    ADB Azərbaycanda özəl sektor layihələrinin keyfiyyətini yaxşılaşdıracaq

    Maliyyə
    10:29

    Türkiyədə İŞİD-lə əlaqədə şübhəli bilinən 51 nəfər saxlanılıb

    Region
    10:26

    Azərbaycan klubu serbiyalı basketbolçu transfer edib

    Komanda
    10:19

    Aİ-nin genişlənmə məsələləri üzrə komissarı Ağdama gedir

    Xarici siyasət
    10:16

    Şuşada beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi suverenliyimizin və ərazi bütövlüyümüzün nümayişidir - RƏY

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti