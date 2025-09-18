Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Дорожная полиция Баку выпустила рекомендации в связи с Формулой-1

    Происшествия
    • 18 сентября, 2025
    • 09:54
    Дорожная полиция Баку выпустила рекомендации в связи с Формулой-1

    Управление дорожной полиции города Баку обратилось к водителям с рекомендациями в преддверии Гран-при Азербайджана Формулы-1, который стартует завтра в столице Азербайджана.

    Как сообщает Report, в рамках организационных работ на ряде улиц и проспектов Баку будет введено ограничение на движение автомобилей.

    Водителям, направляющимся к кругу "Азнефть" и "Нефтяников", рекомендуется использовать третью окружную дорогу от 14-го километра трассы Баку-Сальян через круг Лёкбатан, с последующим проездом через территорию "20 Января" или район Ени Ясамал.

    Жителям 20-го участка и поселка Баил полиция советует добираться до центра города по внутренним дорогам поселка через улицу Гурбана Аббасова, улицы Теймура Эльчина, Мехди Гусейна и Лермонтова.

    Особо подчеркивается просьба к горожанам и гостям столицы по возможности отказаться от использования личного автотранспорта в период проведения гонок и передвигаться в центральную часть Баку на общественном транспорте.

    Напомним, что Гран-при Азербайджана пройдет на городской трассе Баку с 19 по 21 сентября.

