    Yevlaxda beşotaqlı ev yanıb

    Hadisə
    • 20 yanvar, 2026
    • 12:21
    Yevlaxda beşotaqlı ev yanıb

    Yevlax rayonunun Gülövşə kəndində beşotaqlı ev yanıb.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, evin ümumi sahəsi 180 m² təşkil edib.

    Yaxınlıqdakı tikililər yanğından mühafizə olunub, yanğın söndürülüb.

    Fövqəladə Hallar Nazirliyi yanğın

