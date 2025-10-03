İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Hadisə
    • 03 oktyabr, 2025
    • 17:56
    Yaşıllıqların kəsilməsi ilə bağlı təbiətə 150 min manatdan çox ziyan dəyib

    Son bir həftə ərzində Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Ağstafa rayonunun inzibati ərazisində yaşıllıqların qanunsuz kəsilməsi halları aşkar olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidməti məlumat yayıb.

    Araşdırma zamanı Bakı şəhəri Yasamal rayonu Şərifzadə küçəsi, Binəqədi rayonu Biləcəri qəsəbəsi, Sumqаyıt şəhəri 11-ci mikrorayon, Ağstafa rayonu Böyükkəsik və Kolxəlifəli kəndləri ərazisində ağacların qanunsuz kəsilməsi nəticəsində yaşıllıqlara 151 100 manat məbləğində ziyan dəydiyi müəyyən edilib.

    Hər bir fakt üzrə yaşıllıqlara dəymiş ziyanın məbləği cinayət tərkibi yaratdığından məsələyə hüquqi qiymət verilməsi üçün toplanmış materiallar hüquq-mühafizə orqanlarına göndərilməsi üçün hazırlanır.

