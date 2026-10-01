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    Xəzər rayonunda 36 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb

    Hadisə
    • 01 oktyabr, 2026
    • 12:29
    Xəzər rayonunda 36 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb

    Xəzər Rayon Polis İdarəsi 3-cü Polis Şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən E.Eminov saxlanılıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən (DİN) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, ondan 36 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb.

    Araşdırmalarla saxlanılan şəxsin narkotikləri sosial şəbəkələrdə tanış olduğu, şəxsiyyəti istintaqla araşdırılan xarici ölkə vətəndaşı vasitəsilə əldə etdiyi və paytaxt ərazisində dövriyyəsini təşkil etmək məqsədilə müxtəlif ünvanlara çatdırmağı planlaşdırdığı müəyyən edilib.

    Araşdırma davam etdirilir.

    Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Xəzər Rayon Polis İdarəsi
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