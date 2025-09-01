    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin

    Hadisə
    • 01 sentyabr, 2025
    • 14:20
    Xəzər dənizində batma təhlükəsi ilə üzləşən 26 yaşlı qadın xilas edilib

    Xəzər dənizində batma təhlükəsi ilə üzləşən 26 yaşlı qadın xilas edilib. 

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) məlumat verilib. 

    Bildirilib ki, Bakı şəhəri, Səbail rayonunda yerləşən Dənizkənarı Milli Park ərazisində bir nəfərin dənizdə batma təhlükəsində olması barədə məlumat daxil olub. FHN-in Kiçikhəcmli Gəmilərə Nəzarət və Sularda Xilasetmə Dövlət Xidmətinin dalğıc-axtarış qrupu cəlb edilib və 1999-cu il təvəllüdlü Jalə Şakir qızı Rzayeva xilas edilib. 

