İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Tahir Baxşıyev: "Azərbaycanın basketbol klublarından avrokuboklarda qələbə gözləyirik"

    Komanda
    • 15 oktyabr, 2026
    • 17:06
    Tahir Baxşıyev: Azərbaycanın basketbol klublarından avrokuboklarda qələbə gözləyirik

    Azərbaycanın basketbol komandalarının avrokuboklarda qələbələri səbirsizliklə gözlənilir.

    Bunu "Report"a açıqlamasında Azərbaycan Basketbol Federasiyasının (ABF) Məşqçilər Departamentinin direktoru Tahir Baxşıyev deyib.

    Mütəxəssis cari mövsüm Avropa arenasında "Sabah", "LANDAU Lions", "Neftçi" və "Gəncə" kollektivlərinin çıxışına toxunub:

    "Hamımız bu məsələdə səbirsizlənirik. İstəyirik ki, basketbol komandalarımız Avropada tez qələbə qazansınlar. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, biz avrokuboklarda yeni sayılırıq. Basketbolda belə bir termin var: oyunun üçüncü periodunda qalib gələn tərəf qarşılaşmada qələbə qazanır. Gördüyünüz kimi 3 klubumuz üçüncü periodu məğlub başa vurdu. Təkcə "Gəncə" istisna olmaqla. "Gəncə"nin son onlarda gücü çatmadı. Bütün bunların da yeganə səbəbi təcrübədir. Düşünürəm ki, komandalarımız fiziki cəhətdən öz üzərilərində işləsələr, bu cür problemlər azalar. Çünki bütün görüşlərdə sonuncu periodlar hər zaman çətin olur".

    O, gələcəkdə Azərbaycan klublarının avrokuboklarda uğurlu çıxış edəcəyinə inandığını vurğulayıb.

    Xatırladaq edək ki, "Sabah" FIBA Çempionlar Liqasının müntəzəm mövsümünün II turunda "Trabzonspor"a (Türkiyə) 83:100 hesabı ilə uduzub. FIBA Avropa Kubokunda isə "LANDAU Lions" Slovakiyanın "Prievidza" klubuna 84:108, "Neftçi" Latviyanın VEF kollektivinə 94:110, "Gəncə" isə Yunanıstan təmsilçisi "Kolossos"a 62:80 hesabı ilə məğlub olub.

    Tahir Baxşıyev Sabah BK Gəncə BK Landau Lions BK Neftçi BK FIBA Çempionlar Liqası FIBA Avropa Kuboku
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    01:17
    UEFA Konfrans Liqası: Liqa mərhələsinin I turunun oyunları baş tutub
    Futbol
    01:14
    UEFA Avropa Liqasında II turunun oyunları keçirilib
    Futbol
    00:38
    Azərbaycan 2030-cu ildə icmal büdcənin kəsirini 260 milyon dollara endirəcək
    Maliyyə
    00:30
    Azərbaycan iqtisadiyyatına yaxın 4 ildə mümkün investisiya qoyuluşunun məbləği elan edilib
    Maliyyə
    00:25
    Azərbaycan gələn il xarici dövlət borcunun ödənilməsinə 1,4 milyard manatdan çox pul xərcləyəcək
    Maliyyə
    00:18
    Azərbaycan yaxın 4 ildə Qarabağ və Şərqi Zəngəzura 13,2 milyard manat xərcləyəcək
    Maliyyə
    00:04
    Azərbaycanın 2027-ci il üçün büdcəsi ilkin variantla müqayisədə dəyişdirilib
    Maliyyə
    23:54
    Azərbaycan XİN: AQEM-in VII Zirvə Görüşü regional dialoqun inkişaf etdirilməsində mühüm mərhələdir
    Xarici siyasət
    23:43
    2027-2030-cu illəri əhatə edən Ortamüddətli Xərclər Çərçivəsi açıqlanıb
    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti