İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Xətaidə evlərdən oğurluq edən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    • 18 yanvar, 2026
    • 15:56
    Xətaidə evlərdən oğurluq edən şəxs saxlanılıb

    Paytaxtın Xətai rayonunda evlərdən silsilə oğurluqlar edilib.

    DİN-in Mətbuat xidmətindən "Report"a verilən məlumata görə, zərərçəkənlər polisə müraciət edərək evlərindən məişət əşyalarının talandığını bildiriblər.

    Polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən, əvvəllər məhkum olunmuş B.Bayramov saxlanılıb. Ondan həmçinin psixotrop maddə olan metamfetamin də aşkarlanıb.

    Araşdırmalar davam etdirilir.

    Xətai oğurluq polis

    Son xəbərlər

    15:56

    Xətaidə evlərdən oğurluq edən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    15:38

    Xabi Alonso "Qarabağ"ın rəqibinin baş məşqçisi ola bilər

    Futbol
    15:34

    Tramp İordaniya Kralını Qəzza üzrə Sülh Şurasına qoşulmağa dəvət edib

    Digər ölkələr
    15:18
    Foto

    Suriyada YPG-yə aid həbsxananın görüntüləri yayılıb

    Digər ölkələr
    15:18

    "Araz-Naxçıvan" təlim-məşq toplanışı çərçivəsində son yoxlama oyununu keçirib

    Futbol
    15:12

    Binəqədidə avtomobil və motosiklet oğurlayan şəxslər saxlanılıblar

    Hadisə
    15:05

    Qazaxıstanda türk dillərinin tanınması üçün süni intellekt modeli hazırlanıb

    Region
    15:05

    İngiltərə klubu baş məşqçisini yaxın vaxtlarda istefaya göndərməyi düşünür

    Futbol
    14:55
    Foto

    Sabunçuda 10 kiloqrama yaxın narkotik vasitə dövriyyədən çıxarılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti