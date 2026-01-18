Xətaidə evlərdən oğurluq edən şəxs saxlanılıb
Hadisə
- 18 yanvar, 2026
- 15:56
Paytaxtın Xətai rayonunda evlərdən silsilə oğurluqlar edilib.
DİN-in Mətbuat xidmətindən "Report"a verilən məlumata görə, zərərçəkənlər polisə müraciət edərək evlərindən məişət əşyalarının talandığını bildiriblər.
Polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən, əvvəllər məhkum olunmuş B.Bayramov saxlanılıb. Ondan həmçinin psixotrop maddə olan metamfetamin də aşkarlanıb.
Araşdırmalar davam etdirilir.
