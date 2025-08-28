    İlham Əliyev Böyük Qayıdış UEFA Çempionlar Liqası UEFA Avropa Liqası UEFA Konfrans Liqası Zəngəzur dəhlizi

    Hadisə
    • 28 avqust, 2025
    • 21:45
    Xətai rayonunda obyektdə baş verən yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB

    Bakı şəhəri, Xətai rayonu, İnqilab ismayılov 6 ünvanında baş verən yanğın söndürülüb.

    "Report" xəbər verir ki, yanğının qarşısı geniş əraziyə yayılmadan alınıb.

    Bakı şəhəri, Xətai rayonu, İnqilab ismayılov 6 ünvanında yanğın başlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, karqo şirkətinin obyekti yanır.

    Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) Dövlət Yanğından Mühafizə xidmətinin yanğınsöndürənləri cəlb olunub. 

    Hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində işlər davam etdirilir.

