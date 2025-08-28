Xətai rayonunda obyektdə baş verən yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB
Hadisə
- 28 avqust, 2025
- 21:45
Bakı şəhəri, Xətai rayonu, İnqilab ismayılov 6 ünvanında baş verən yanğın söndürülüb.
"Report" xəbər verir ki, yanğının qarşısı geniş əraziyə yayılmadan alınıb.
Bakı şəhəri, Xətai rayonu, İnqilab ismayılov 6 ünvanında yanğın başlayıb.
"Report"un məlumatına görə, karqo şirkətinin obyekti yanır.
Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) Dövlət Yanğından Mühafizə xidmətinin yanğınsöndürənləri cəlb olunub.
Hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində işlər davam etdirilir.
