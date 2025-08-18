Haqqımızda

Xaçmazda maşın ağaca çırpılıb, sürücü ölüb

Xaçmazda ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
18 avqust 2025 09:59
Xaçmazda maşın ağaca çırpılıb, sürücü ölüb

Xaçmaz rayonunda ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

"Report"un Şimal bürosunun məlumatına görə, Xaçmaz-Quba avtomobil yolunun 4-cü kilometrliyində, rayonun Ağyazı-buduğ kəndi ərazisindən keçən hissəsində Quba rayonu Alekseyevka kənd sakini, 1999-cu il təvəllüdlü Əlimərdanov Elvin Məzahir oğlu "KİA" markalı avtomobillə idarəetməni itirərək yol kənarında olan ağaca çırpılıb.

E.Əlimərdanov aldığı ağır bədən xəsarətlərindən Xaçmaz Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında ölüb.

Faktla bağlı araşdırmalar aparılır.

Rus versiyası В Хачмазе автомобиль врезался в дерево, водитель погиб

