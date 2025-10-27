İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Hadisə
    • 27 oktyabr, 2025
    • 10:27
    Xaçmazda avtoxuliqanlıq edən sürücü həbs edilib

    Xaçmazda avtoxuliqanlıq edən sürücü həbs edilib.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Quba regional qrupundan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Xaçmaz rayonunda yol hərəkəti qaydalarını kobud şəkildə pozaraq avtoxuliqanlıq edən "VAZ-21099" markalı 10-FB-299 dövlət qeydiyyat nişanlı nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü Kənan Nəbiyev polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.

    Sürücü barəsində protokol tərtib edilərək baxılması üçün məhkəməyə göndərilib. Məhkəmənin qərarı ilə K.Nəbiyevin sürücülük hüququ 1 il müddətinə məhdudlaşdırılıb və o, 20 sutka inzibati qaydada həbs edilib.

