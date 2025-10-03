İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Xaçmaz sakinindən 11 kiloqram marixuana aşkarlanıb

    Hadisə
    • 03 oktyabr, 2025
    • 11:06
    Xaçmaz sakinindən 11 kiloqram marixuana aşkarlanıb

    Xaçmaz Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat zamanı əvvəllər məhkum olunmuş 59 yaşlı Nurməhəmməd Məmmədov saxlanılıb.

    DİN-in Mətbuat Xidmətinin Quba regional qrupundan "Report"a bildirilib ki, onun üzərindən və gizlətdiyi yerdən ümumilikdə 11 kiloqram narkotik vasitə olan marixuana aşkar olunub.

    Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, N.Məmmədovun barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib.

