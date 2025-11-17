İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Türkiyədə 70 kiloqram qızılla saxlanılan hərbi attaşenin keçmiş baş köməkçisinin məhkəməsi başlayıb

    Hadisə
    • 17 noyabr, 2025
    • 18:32
    Türkiyədə 70 kiloqram qızılla saxlanılan hərbi attaşenin keçmiş baş köməkçisinin məhkəməsi başlayıb

    Türkiyədə 70 kiloqram qızılla saxlanılan hərbi attaşenin keçmiş baş köməkçisi olmuş Qəhraman Məmmədovun barəsində Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində (DTX) başlanılmış cinayət işi üzrə məhkəmə başlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, Bakı Hərbi Məhkəməsində hakim Fikrət Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxsin anket məlumatları dəqiqləşdirilib.

    Cinayət işinin məhkəmə baxışına verilməsi barədə qərar qəbul olunub.

    Növbəti iclas noyabrın 28-nə təyin olunub.

    Qeyd edək ki, Q.Məmmədov son olaraq Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin ABŞ-dəki hərbi attaşesinin baş köməkçisi olub.

    Q.Məmmədov qızıl külçələri qabaqcadan əlbir olduğu şəxsə təhvil vermək üçün taksi ilə İstanbul şəhərindəki hotellərdən biri istiqamətində hərəkət edərkən Türkiyə hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.

    DTX-də aparılan cinayət işi üzrə Q.Məmmədova Cinayət Məcəlləsinin 12.1, 206.3.2, 12.1-1, 206.3.3 (Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı tərəfindən ölkə hüdudlarından kənarda qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs halında, qulluq mövqeyindən istifadə edilməklə qaçaqmalçılıq) və 12.1-1, 341.1-ci (Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı tərəfindən ölkə hüdudlarından kənarda vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə) maddələri ilə ittiham irəli sürülüb.

    Məhkəmə Qızıl Bakı Hərbi Məhkəməsi Hadisə

    Son xəbərlər

    18:52

    Bakı ilə Amsterdam arasında yeni əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    18:46

    Paşinyan Qazaxıstana gedəcək

    Region
    18:45

    Avstraliya COP31-i Türkiyə ilə birgə keçirməkdən imtina edib

    COP29
    18:39

    Makron Ukraynanı dəstəkləyən koalisiya qüvvələrinin yerləşdirilməsinə başlanıldığını bəyan edib

    Digər ölkələr
    18:32

    Türkiyədə 70 kiloqram qızılla saxlanılan hərbi attaşenin keçmiş baş köməkçisinin məhkəməsi başlayıb

    Hadisə
    18:31

    Çin Müdafiə Nazirliyi: ABŞ-nin Tayvana silah tədarükü münasibətlərimizi sarsıdır

    Digər ölkələr
    18:27

    Voleybol üzrə yeniyetmələr arasında Azərbaycan birinciliyinə start verilib

    Komanda
    18:20

    Avropa İttifaqının dövlət borcu və büdcə kəsiri artacaq

    Digər ölkələr
    18:18
    Foto

    İslamiada: Azərbaycanın 3x3 basketbol millisi ilk oyununda qələbə qazanıb

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti