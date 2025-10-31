Dələduzluq yolu ilə 12 min manatdan çox pulu ələ keçirən şəxs saxlanılıb
Hadisə
- 31 oktyabr, 2025
- 12:16
Bakının Suraxanı rayonunda dələduzluq etməkdə şübhəli bilinən, əvvəllər də eyni əmələ görə məhkum olunmuş 27 yaşlı S.Hüseynov saxlanılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
Araşdırmalarla məlum olub ki, o, iki nəfəri maşın satacağı vədi ilə aldadaraq ümumilikdə 12 min 300 manatlarını dələduzluq yolu ilə ələ keçirib.
Faktlarla bağlı cinayət işi başlanıb.
Son xəbərlər
12:28
Video
Gündəmdə qırmızıdır!Biznes
12:27
Hikmət Hacıyev: Zəngəzur dəhlizinin Ermənistan sərhədinə qədər olan hissəsində işlər tamamlanma mərhələsinə çatıbXarici siyasət
12:25
Salyanda elektrik cərəyanı vuran 21 yaşlı şəxs xəstəxanada ölübHadisə
12:24
"SOCAR Polymer" ixrac gəlirlərini 7 %-dən çox artırıbEnergetika
12:21
Şəhid qardaşı: Son döyüşdə iştirakından sonra onun barəsində heç bir məlumat yox idiDaxili siyasət
12:20
Foto
Paris Sülh Forumu çərçivəsində Azərbaycanın iqlim çağırışlarına həsr olunmuş sərgi keçirilibXarici siyasət
12:17
Foto
Video
I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Mikayıl Əliyevin nəşinin qalıqları dəfn edilib - YENİLƏNİBDaxili siyasət
12:17
Kobaxidze: Gürcüstanın valyuta ehtiyatları rekord səviyyəyə çatıbRegion
12:16