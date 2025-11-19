İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    Sumqayıtda üç ov tüfəngi aşkarlanıb

    Hadisə
    • 19 noyabr, 2025
    • 09:45
    Sumqayıtda üç ov tüfəngi aşkarlanıb

    Sumqayıt şəhərində üç ov tüfəngi aşkar edilib.

    "Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, hadisə şəhərin 76-cı məhəlləsində qeydə alınıb.

    Ərazidə keçirilən baxış zamanı iki ədəd "İJ" markalı qoşa lüləli, bir ədəd isə "Baikal" markalı tək lüləli ov silahı tapılaraq götürülüb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

