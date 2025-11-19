Sumqayıtda üç ov tüfəngi aşkarlanıb
Hadisə
- 19 noyabr, 2025
- 09:45
Sumqayıt şəhərində üç ov tüfəngi aşkar edilib.
"Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, hadisə şəhərin 76-cı məhəlləsində qeydə alınıb.
Ərazidə keçirilən baxış zamanı iki ədəd "İJ" markalı qoşa lüləli, bir ədəd isə "Baikal" markalı tək lüləli ov silahı tapılaraq götürülüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
