Sumqayıtda qanunsuz tikintinin qarşısı alınıb
Hadisə
- 12 noyabr, 2025
- 15:21
Sumqayıt şəhərində qanunsuz tikintinin qarşısı alınıb.
"Report"un yerli bürosu xəbər ki, Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti, Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) yerli strukturlarının nümayəndələrinin birgə iştirakı ilə keçirilən reyd zamanı qanunsuz şəkildə inşa edilən obyektin tikintisi dayandırılıb.
Müvafiq qərara əsasən, qanunsuz tikili sökülüb və ərazidə bərpa işlərinin aparılması üçün tədbirlər görülüb.
