İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Sumqayıtda polis qayda pozan avtobus sürücülərini şöbəyə dəvət edib

    Hadisə
    • 13 mart, 2026
    • 12:27
    Sumqayıtda polis qayda pozan avtobus sürücülərini şöbəyə dəvət edib

    Sumqayıtda polis qayda pozan avtobus sürücülərinə qarşı reyd keçirib.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, son zamanlar sosial şəbəkələrdə Sumqayıt şəhərində bəzi avtobus sürücülərinin yol hərəkəti qaydalarını kobud şəkildə pozması və sükan arxasında mobil telefondan istifadə etmələri ilə bağlı video görüntülər yayılıb.

    Bununla əlaqədar Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinin Dövlət Yol Polisi Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən şəhər ərazisində sərnişindaşıma ilə məşğul olan sürücülərlə profilaktik tədbir keçirilib.

    Həmin gün reysə çıxmayan sürücülər isə Polis Şöbəsinə dəvət olunaraq, yol hərəkəti qaydalarını pozduqları hallar əyani şəkildə monitorlar vasitəsilə onlara nümayiş etdirilib.

    Tədbirdə polis əməkdaşları ilə yanaşı, şəhər icra hakimiyyətinin nümayəndələri də iştirak ediblər. Görüş zamanı sürücülərin diqqətinə çatdırılıb ki, sərnişinlərin təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədilə yol hərəkəti qaydalarına ciddi əməl edilməlidir. Bildirilib ki, avtobusu idarə edərkən mobil telefondan istifadə etmək, sükan arxasında siqaret çəkmək yolverilməzdir.

    Tədbirin davamı olaraq Sumqayıt şəhərində nizamlanan piyada keçidlərindən düzgün istifadə etməyən piyadalarla da profilaktik tədbir keçirilib. Onlarla maarifləndirici söhbətlər aparılıb, yol hərəkəti qaydalarına riayət etməyin həyati əhəmiyyəti barədə ətraflı məlumat verilib.

    Sumqayıt şəhərində yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə bu tip profilaktik tədbirlər bundan sonra da mütəmadi olaraq davam etdiriləcək.

    Sumqayıtda polis qayda pozan avtobus sürücülərini şöbəyə dəvət edib

    Sumqayıtda polis qayda pozan avtobus sürücülərini şöbəyə dəvət edib
    Sumqayıtda polis qayda pozan avtobus sürücülərini şöbəyə dəvət edib
    Sumqayıtda polis qayda pozan avtobus sürücülərini şöbəyə dəvət edib

    DYP Avtobus sürücüsü

    Son xəbərlər

    13:11

    Kamilov: Özbəkistan Zəngəzur dəhlizinin reallaşdırılmasını dəstəkləyən ilk ölkələrdən biridir

    Xarici siyasət
    13:10
    Foto

    Azərbaycan səfirliyi Seneqalda aztəminatlı ailələrdən olan uşaqlar üçün iftar mərasimi təşkil edib

    Din
    13:07

    "Real"ın baş məşqçisi Arbeloa "Elçe" ilə matçda beş əsas oyunçuya istirahət verəcək

    Futbol
    13:07

    Qərbi Azərbaycan İcması avropalı parlamentarilərin ittihamlarını qınayıb

    Xarici siyasət
    13:00
    Foto

    Ağdamda 215 nəfər tibbi müayinələrə cəlb olunub

    Sağlamlıq
    13:00

    Tərtərdə doğuşdan sonra qadının ölümünün ilkin səbəbləri açıqlanıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    13:00

    Ötən il Qarabağ iqtisadi rayonunda çayların illik su ehtiyatı 831,7 kubmetr olub

    Ekologiya
    12:58

    Comart Otorbayev: Azərbaycan Avropa ilə Asiya arasında əsas tranzit körpüsüdür

    Xarici siyasət
    12:55

    Əbdüləziz Kamilov: Azərbaycanın Mərkəzi Asiya formatına qatılması tarixi addımdır

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti