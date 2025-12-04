İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Sumqayıtda "mebel alqı-satqısı" adı altında dələduzluq etməkdə şübhəli bilinən şəxslər tutulub

    Hadisə
    04 dekabr, 2025
    • 17:03
    Sumqayıtda mebel alqı-satqısı adı altında dələduzluq etməkdə şübhəli bilinən şəxslər tutulub

    Sumqayıtda dələduzluq faktları qeydə alınıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, zərərçəkənlərdən birinin "mebel alqı-satqısı" adı altında, digərinin isə "işə düzəltmək" vədi ilə aldadılaraq ümumilikdə 12000 pul vəsaitinin ələ keçirilməsi ilə bağlı polisə müraciətlər daxil olub.

    Polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə əməlləri törətməkdə şübhəli bilinən, əvvəllər də dələduzluğa görə məhkum olunmuş 40 yaşlı T.Allahyarov və 49 yaşlı A.Allahyarov müəyyən olunaraq saxlanılıblar.

    Şəhər ərazisində keçirilən digər tədbir nəticəsində isə vətəndaşın bank kartında olan pul vəsaitini ələ keçirməkdə şübhəli bilinən 41 yaşlı M.Əliyev də saxlanılıb.

    Faktlar üzrə araşdırmalar aparılır.

