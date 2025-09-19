Sumqayıtda hündürlükdən yıxılan yeniyetmə ölüb
Hadisə
- 19 sentyabr, 2025
- 14:44
Sumqayıt şəhərində hündürlükdən yıxılan yeniyetmə ölüb.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, 2009-cu il təvəllüdlü Şərifov Cəsur Rəvan oğlu şəhərin 40-cı məhəlləsində yaşadığı binanın 11-ci mərtəbəsindən yerə yıxılıb və aldığı xəsarətlər nəticəsində hadisə yerində ölüb.
Faktla bağlı Sumqayıt şəhər prokurorluğunda araşdırma aparılır.
