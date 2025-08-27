    Qarabağ AZAL Prezident İlham Əliyev Hava proqnozu İsrail-İran gərginliyi Klublararası dünya çempionatı İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı

    Sumqayıtda çörək sexində yanğın olub

    Hadisə
    • 27 avqust, 2025
    • 14:55
    Sumqayıtda çörək sexində yanğın olub

    Sumqayıt şəhərində çörək sexində yanğın hadisəsi qeydə alınıb.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, hadisə "Stansiya Sumqayıt" qəsəbəsi ərazisində baş verib.

    Yanğınla mübarizə tədbirlərinə Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin canlı qüvvəsi və texnikaları cəlb olunub.

    Yanğın FHN qüvvələrinin çevik müdaxiləsi sayəsində genişlənməsinə imkan verilmədən qısa müddətə söndürülüb.

    Rus Versiası Rus Versiası
    В Сумгайыте горит хлебный цех

