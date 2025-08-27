Sumqayıtda çörək sexində yanğın olub
Hadisə
- 27 avqust, 2025
- 14:55
Sumqayıt şəhərində çörək sexində yanğın hadisəsi qeydə alınıb.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, hadisə "Stansiya Sumqayıt" qəsəbəsi ərazisində baş verib.
Yanğınla mübarizə tədbirlərinə Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin canlı qüvvəsi və texnikaları cəlb olunub.
Yanğın FHN qüvvələrinin çevik müdaxiləsi sayəsində genişlənməsinə imkan verilmədən qısa müddətə söndürülüb.
