İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Sumqayıtda avtomobil yanıb

    Hadisə
    • 13 yanvar, 2026
    • 14:51
    Sumqayıtda avtomobil yanıb

    Sumqayıt şəhərinin Sahil küçəsində yanğın hadisəsi qeydə alınıb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, 1990-cı il təvəllüdlü Muxtarov İftixar İxtiyar oğlunun idarə etdiyi BMW markalı avtomobil naməlum səbəbdən yanıb.

    Hadisə yerinə dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin əməkdaşları cəlb olunub.

    Yanğın qısa müddətdə söndürülərək ətrafdakı nəqliyyat vasitələrinə və əraziyə yayılmasının qarşısı alınıb.

    Hadisənin başvermə səbəbləri araşdırılır.

    Sumqayıt avtomobil yanğın FHN

    Son xəbərlər

    15:15

    Azərbaycan daha bir ölkəyə siqaret tədarük etməyə başlayıb

    Biznes
    15:14

    Ukrayna müdafiə nazirinin müavini ən çox ehtiyac duyduqları silahı açıqlayıb

    Digər ölkələr
    15:09

    ABB-dən "İndi al, sonra ödə!" xidməti

    Biznes
    15:05

    Macarıstanda aprelin 12-də parlament seçkiləri keçiriləcək

    Digər ölkələr
    15:04

    "Karvan-Yevlax" "Sabah"ın futbolçusunu icarəyə götürüb

    Futbol
    14:55

    İşədüzəlmə vasitəçiləri üçün elektron reyestr tətbiq olunub

    Sosial müdafiə
    14:52

    Qazaxıstan Prezidenti ABŞ ilə danışıqlar üzrə nümayəndə təyin edib

    Region
    14:52

    Azərbaycan 3 ölkədən təbii bal tədarükünü bərpa edib

    Biznes
    14:51

    Sumqayıtda avtomobil yanıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti