Sumqayıtda avtomobil yanıb
Hadisə
- 13 yanvar, 2026
- 14:51
Sumqayıt şəhərinin Sahil küçəsində yanğın hadisəsi qeydə alınıb.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, 1990-cı il təvəllüdlü Muxtarov İftixar İxtiyar oğlunun idarə etdiyi BMW markalı avtomobil naməlum səbəbdən yanıb.
Hadisə yerinə dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin əməkdaşları cəlb olunub.
Yanğın qısa müddətdə söndürülərək ətrafdakı nəqliyyat vasitələrinə və əraziyə yayılmasının qarşısı alınıb.
Hadisənin başvermə səbəbləri araşdırılır.
Son xəbərlər
15:15
Azərbaycan daha bir ölkəyə siqaret tədarük etməyə başlayıbBiznes
15:14
Ukrayna müdafiə nazirinin müavini ən çox ehtiyac duyduqları silahı açıqlayıbDigər ölkələr
15:09
ABB-dən "İndi al, sonra ödə!" xidmətiBiznes
15:05
Macarıstanda aprelin 12-də parlament seçkiləri keçiriləcəkDigər ölkələr
15:04
"Karvan-Yevlax" "Sabah"ın futbolçusunu icarəyə götürübFutbol
14:55
İşədüzəlmə vasitəçiləri üçün elektron reyestr tətbiq olunubSosial müdafiə
14:52
Qazaxıstan Prezidenti ABŞ ilə danışıqlar üzrə nümayəndə təyin edibRegion
14:52
Azərbaycan 3 ölkədən təbii bal tədarükünü bərpa edibBiznes
14:51