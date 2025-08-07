Haqqımızda

Sumqayıtda 22 yaşlı gənc bıçaqlanıb, saxlanılan var

Sumqayıtda 22 yaşlı gənc bıçaqlanıb, saxlanılan var Sumqayıt şəhərində 22 yaşlı gənc boynundan bıçaqlanıb.
Hadisə
7 avqust 2025 22:21
Sumqayıtda 22 yaşlı gənc bıçaqlanıb, saxlanılan var

Sumqayıt şəhərində 22 yaşlı gənc boynundan bıçaqlanıb.

“Report”un yerli bürosunun məlumatına görə, hadisə şəhərin 2-ci mikrorayon ərazisində yerləşən telefon mağazalarından birində baş verib.

Mağazada satıcı işləyən 2003-cü il təvəllüdlü Hüseynov Aqil Salim oğlu naməlum şəxs tərəfindən boynundan bıçaqlanıb.

Yaralı dərhal xəstəxanaya çatdırılıb.

Sumqayıt Tibb Mərkəzindən bildirilib ki, saat 21:30 radələrində kişi cinsli 1 nəfər Sumqayıt Tibb Mərkəzinin Təcili Tibbi Yardım Xəstəxanasına hospitalizasiya olunub.

2003-cü il təvəllüdlü şəxsə boyun nahiyəsinin kəsilmiş-deşilmiş yarası diaqnozu təyin olunub.

Vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilən şəxsin müalicəsi tibb müəssisəsinin reanimasiya şöbəsində davam etdirilir.

DİN Mətbuat Xidmətindən isə bildirilib ki, hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən 33 yaşlı R.Məmmədov polis əməkdaşları tərəfindən müəyyən olunaraq saxlanılıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası В Сумгайыте 22-летний парень получил ножевое ранение

Ən çox oxunan xəbərlər

Xalq artisti Arif Babayev I Fəxri xiyabanda dəfn olunub - YENİLƏNİB-2 - VİDEO
FotoXalq artisti Arif Babayev I Fəxri xiyabanda dəfn olunub - YENİLƏNİB-2 - VİDEO
1 avqust 2025 14:31
UEFA Çempionlar Liqası: Feyenoord - Fənərbağça matçını Azərbaycanda yayımlayacaq telekanal müəyyənləşib
UEFA Çempionlar Liqası: "Feyenoord" - "Fənərbağça" matçını Azərbaycanda yayımlayacaq telekanal müəyyənləşib
6 avqust 2025 18:53
Azərbaycanda borcluya üzərinə həbs qoyulan əmlakı satmaq üçün iki ay möhlət verilməsi təsdiqlənib
Azərbaycanda borcluya üzərinə həbs qoyulan əmlakı satmaq üçün iki ay möhlət verilməsi təsdiqlənib
1 avqust 2025 13:11
Mediada saxta məlumatların dərc edilməsinə yol verilməməsi haqqında yeni normalar təsdiqlənib
Mediada saxta məlumatların dərc edilməsinə yol verilməməsi haqqında yeni normalar təsdiqlənib
1 avqust 2025 13:56
Yanğın təhlükəsizliyində nöqsanlara yol verən karaoke klubun fəaliyyəti dayandırılıb
FotoYanğın təhlükəsizliyində nöqsanlara yol verən karaoke klubun fəaliyyəti dayandırılıb
1 avqust 2025 10:23
Üç rayon xəstəxanasına yeni direktorlar təyin edilib
Üç rayon xəstəxanasına yeni direktorlar təyin edilib
1 avqust 2025 15:12
Sabirabadda azyaşlıya qarşı əxlaqsız hərəkətlər edən şəxs həbs edilib
Sabirabadda azyaşlıya qarşı əxlaqsız hərəkətlər edən şəxs həbs edilib
2 avqust 2025 18:17
Sabirabadda azyaşlıya qarşı əxlaqsız hərəkət edən şəxs polis tərəfindən saxlanılıb
Sabirabadda azyaşlıya qarşı əxlaqsız hərəkət edən şəxs polis tərəfindən saxlanılıb
2 avqust 2025 17:12
Supermarketdən oğurluq edən futbolçunun müqaviləsinə xitam verilib
Supermarketdən oğurluq edən futbolçunun müqaviləsinə xitam verilib
4 avqust 2025 15:21
“Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında” qərarın əhatə dairəsi genişləndirilib
“Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında” qərarın əhatə dairəsi genişləndirilib
4 avqust 2025 11:49

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi